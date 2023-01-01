Установка «умных» остановок в Перми проводилась с нарушением закона Это выяснила прокурорская проверка Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Прокуратура Перми выявила в работе дептранса администрации города нарушения бюджетного законодательства при установке на территории краевого центра «умных» остановочных павильонов с электронными информационными табло прибытия общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве пояснили, что в прошлом году в Перми уже было установлено 28 «умных» остановок, однако контракт на обслуживание данных электронных устройств был заключён муниципалитетом только в марте 2023 года, и лишь на часть павильонов. Кроме этого, проверка показала, что бесперебойная система подачи информации на них не обеспечена. Имели место длительные отключения на объектах по ул. Ленина и ш. Космонавтов.

«Ненадлежащим образом организованная работа по обеспечению информационной доступности транспортных услуг не соответствовала целям и задачам муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», — пояснили в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор города внёс заместителю главы администрации представление, которое удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Собранные материалы прокуратура также направила в УФАС по Пермскому краю для дачи правовой оценки действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что пермские «умные» остановки начали подключать к сетям в феврале 2023 года. К павильонам тогда подвели электричество и приступили к настройке электронных табло.

Напомним, в конструкциях «умных» остановок также предусмотрены разъёмы для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения, подсветка, возможность вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы и Wi-Fi.

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