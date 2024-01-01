Алёна Бронникова В Прикамье выставили на продажу помещения под майнинг Стоимость актива – 30 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выставили на продажу помещения под майнинговые фермы. Согласно информации на сайте «Авито», объект находится в Кунгурском округе, в Плехановском с.п.

Общая площадь производственных помещений составляет 440 кв. м. Здание расположено на земельном участке площадью 1,4 га. Стоимость актива оценили в 30 млн руб. На схеме указано, что в здании расположены холодный склад (61,6 кв. м) и два помещения площадью 69,3 и 68,4 кв. м. Объект предназначался для зверофермы по разведению шиншилл и производства кормов.

Как указано в объявлении, в каждом ангаре установлен газовый котёл. Мощность электросети — 3 МВт, стоимость — 3 руб. за 1 КВт/ч. Продавец — частное лицо.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье обнаружили незаконно подключённую к электросетям майнинг-ферму. Более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты находились в нежилом помещении в п. Юго-Камском.

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