Алёна Бронникова Пермяк Евгений Климов завоевал Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина Спортсмен является многократным чемпионом страны Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Вотинцев

В Сочи завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Как сообщает минспорта Пермского края, в турнире среди мужчин на трамплине К-95 лучшим стал пермяк Евгений Климов.

После первого раунда пермяк был вторым, но в финале ему удалось вырваться вперёд. Его результат — 269,3 балла. На втором месте Михаил Назаров из Москвы (259 баллов), на третьем — Александр Баженов из Сахалинской области (255,1 балла). На пятом месте оказался ещё один пермяк — Максим Альчиков с результатом 232,8 балла.

Кроме того, несколькими днями ранее в Сочи прошёл летний чемпионат России по лыжному двоеборью. Бронзу завоевала Стефания Надымова из Кудымкара (Пермский край).

В прошлом году Евгений Климов стал лидером Кубка России по прыжкам с трамплина. Он трижды подряд становился лучшим на этапах в Чайковском. Два других пермских спортсмена — Максим Альчиков (Чайковский) и Владислав Мустафин (Лысьва) стабильно входили в топ-10.

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