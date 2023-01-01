Андрей Стрельцов Пермяк Евгений Климов стал лидером Кубка России по прыжкам с трамплина Он трижды подряд становился лучшим на этапах в Чайковском Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Вотинцев

Награды сразу трёх этапов Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина были разыграны на комплексе «Снежинка» в Чайковском Пермского края. Среди мужчин лучшие результаты показал пермяк Евгений Климов. Он первенствовал на протяжении трёх дней, пока шли соревнования.​

По итогам прошедших пяти этапов Климов надёжно возглавил рейтинг​ Кубка России зачёта зимнего сезона 2023/24. Два других пермских спортсмена — Максим Альчиков (Чайковский) и Владислав Мустафин (Лысьва) стабильно входили в топ-10. По итогам оба спортсмена расположились соответственно на пятом и восьмом местах общего зачёта национального Кубка.

Всего более 80 участников из разных регионов страны боролись за медали в Пермском крае.​ Следующие этапы турнира пройдут 22 декабря в Уфе.

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