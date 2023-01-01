Андрей Стрельцов
Пермяк Евгений Климов стал лидером Кубка России по прыжкам с трамплина
Он трижды подряд становился лучшим на этапах в Чайковском
Награды сразу трёх этапов Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина были разыграны на комплексе «Снежинка» в Чайковском Пермского края. Среди мужчин лучшие результаты показал пермяк Евгений Климов. Он первенствовал на протяжении трёх дней, пока шли соревнования.
По итогам прошедших пяти этапов Климов надёжно возглавил рейтинг Кубка России зачёта зимнего сезона 2023/24. Два других пермских спортсмена — Максим Альчиков (Чайковский) и Владислав Мустафин (Лысьва) стабильно входили в топ-10. По итогам оба спортсмена расположились соответственно на пятом и восьмом местах общего зачёта национального Кубка.
Всего более 80 участников из разных регионов страны боролись за медали в Пермском крае. Следующие этапы турнира пройдут 22 декабря в Уфе.
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