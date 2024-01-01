Елена Синица В Пермском крае выросли цены на подержанные иномарки Заметнее всего вырос в цене Volkswagen Tiguan Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В Пермском крае растут цены на подержанные иномарки. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные сайта бесплатных объявлений.

Так, заметнее всего вырос в цене Volkswagen Tiguan — на 15%, до 2,84 млн рублей. В то же время цена на Nissan X-Trail увеличилась на 11,4%, достигнув 2,13 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Renault Duster, подорожавший на 9%, до 970 тыс. рублей.





При этом отечественный автопром, напротив, дешевеет. Например, УАЗ Patriot можно купить за 1,16 млн рублей (-9,5%), а цена на Lada Priora снизилась на 6,4%, составив около 512,3 тыс. рублей.





Ранее сообщалось , что за месяц работы автомобили каршеринга «Делимобиль» в Перми попали в девять ДТП. В основном аварии происходили из-за превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и управление машиной в нетрезвом состоянии.

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