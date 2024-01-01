Елена Синица До 20 октября жители Пермского края могут без комиссии обменять монеты на банкноты В регионе будет проходить «Монетная неделя» Поделиться Твитнуть

С 7 по 20 октября в Пермском крае пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя». В отличие от акции, прошедшей весной, на этот раз в ней примут участие не только банки, но и торговые сети. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

В период проведения акции можно без комиссии обменять скопившиеся монеты на банкноты, всю сумму зачислить на свой счёт или приобрести товар в магазине. В регионе это можно будет сделать в 70 отделениях банков и в 50 магазинах федеральной торговой сети.





Чтобы сэкономить свое время перед обменом мелочь желательно рассортировать по номиналам. Каких-либо ограничений по количеству и состоянию монет нет, к обмену примут монеты Банка России, выпущенные с 1997 года, пояснила замуправляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова.





В рамках весенней акции жители Пермского края вернули в оборот 480 тысяч монет на сумму свыше 1,8 млн рублей.

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