Алёна Бронникова «Парма» вновь одержала победу в домашнем матче Встреча пермяков с МБА-МАИ завершилась счётом 83:54 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» вновь одержал победу в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча с МБА-МАИ 6 октября завершилась счётом 83:54.

«Ребята сегодня показали ту защиту, особенно в первых двух четвертях, к которой мы стремимся. Сегодня включились, играли в жёсткую защиту, контакт, не давали свободно атаковать трёхочковый. Выложились по полной и показали командный баскетбол. Очень важно сейчас сфокусироваться, восстановиться и быть готовыми такую же самоотдачу, самоотверженность и энергию показать на выездном матче с "Уралмашем"», — прокомментировал главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Самым результативным игроком встречи стал Гарретт Невэлс. Он набрал 17 очков и сделал три подбора и три передачи.

Напомним, в прошлом домашнем матче пермяки пермяки обыграли «Астану» со счётом 95:63. Следующий матч «Пармы» состоится на выезде в Екатеринбурге 9 октября.

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