БК «Парма» взяла первую победу в новом сезоне (видео) Пермяки обыграли «Астану» со счётом 95:63 Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» провёл первый домашний матч в сезоне и сумел уверенно одержать первую победу. Соперником пермяков была казахстанская «Астана». Счёт поединка — 95:63.

Игра проходила в рамках Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал Ройс Хэмм — 21 очко плюс шесть подборов. Хорошую игру показал также Гарретт Нэвелс, набравший 16 очков и выполнивший четыре подбора, девять передач и два перехвата.

После первой победы в трёх стартовых матчах у «Пармы» седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, ранее, 7 сентября, в полуфинале баскетбольного турнира памяти В.Е. Родионова, который проводится в рамках предсезонной подготовки в Саратове, пермская «Парма» встретилась с баскетбольным клубом «Самара». Игра закончилась счётом 79:84 в пользу самарцев.

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