Алёна Бронникова БК «Парма» проиграла самарскому клубу в полуфинале турнира памяти Родионова Счёт игры – 79:84 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В полуфинале баскетбольного турнира памяти В. Е. Родионова, который проводится в рамках предсезонной подготовки в Саратове, пермская команда «Парма» встретилась с баскетбольным клубом «Самара». Игра 7 сентября закончилась со счётом 79:84 в пользу самарцев.

Самыми результативными у «Пармы» оказались Гарретт Невэлс, набравший 23 очка и сделавший семь передач и три подбора, и Ройс Хэмм, на счету которого 22 очка, восемь подборов и три перехвата. У «Самары» отличился Антон Карданахишвили — 12 очков, два подбора, семь передач и пять перехватов.

Хозяин паркета «Автодор» играет в этот день с ЦСКА-2. Матч за третье место и финал турнира состоятся 8 сентября.

В сентябре «Парма» встретится с «Автодором» в рамках регулярного сезона Единой Лиги ВТБ 2024/25. Игра пройдёт на паркете ДС «Кристалл» в Саратове 21 числа.

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