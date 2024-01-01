Алёна Бронникова Госэкспертиза одобрила проект реставрации ТРЦ «Горный хрусталь» в Перми Планируется обновить южный фасад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Фабрика-кухня» (ул. Уральская, 85) в Перми получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Речь идёт о ТРЦ «Горный хрусталь». Документ опубликован на сайте инспекции по охране ОКН Пермского края.

Разработку научно-проектной документации выполнило пермское ООО «Приоритет-проект»» по заказу ООО «СБК Трейд», принадлежащее бизнесмену Максиму Блинову. По результатам обследования здания подрядчик установил, что отделка южного фасада в осях 39-34/Ч находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Проектом предлагается обновить на южном фасаде штукатурку, на цокольной части стены — керамогранитную плитку, очистить поверхности от биопоражений зелёной водоросли, заделать ненужные отверстия и окрасить газовую трубу и кронштейны её крепления. Точная информация о первоначальном цветовом исполнении фасадов здания не сохранилась, поэтому для окраски предлагается использовать серый цвет.

В прошлом году было утверждено охранное обязательство на ОКН «Фабрика-кухня». Выполнить работы по реставрации южного фасада здания владельцу необходимо до 30 декабря 2026 года.

Здание было построено в 1929-1932 годах на центральной площади соцгородка «Рабочий посёлок», напротив Дома техники в стиле конструктивизм. Фабрика-кухня была крупным механизированным предприятием общественного питания с законченным циклом производства от первичной обработки сырья до приготовления пищи. Здание функционально разделено на три блока: блок ресторанов и кафе вдоль ул. Уральской, пищеблок — перпендикулярно ул. Уральской и блок административных помещений — вдоль ул. Уральской во дворе.

В 1971 году в здании был открыт ресторан «Горный хрусталь», в 1993-м объект был принят на государственную охрану как памятник архитектуры и градостроительства, при акционировании машиностроительного завода им. Ленина его включили в уставный капитал «Мотовилихинских заводов». В декабре 2005 года имущество приобрело ООО «Торговая компания «Виват», и здание было реконструировано под ТРЦ «Виват». В настоящий момент здание используется как торговый центр.

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