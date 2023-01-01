Елена Синица В Перми владельца ТРЦ «Горный хрусталь» обязали провести реставрацию здания Здание является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утверждено охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня» (Пермь, ул. Уральская, 85). Речь идёт о здании ТРЦ «Горный хрусталь». Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого центра по охране памятников.

Теперь владельцу объекта культурного наследия до 30 декабря 2026 года необходимо провести работы по реставрации южного фасада объекта культурного наследия.

«Здание построено в 1929-1932 гг. на центральной площади соцгородка «Рабочий посёлок», напротив Дома техники. Это — фабрика-кухня, крупное механизированное предприятие общественного питания с законченным циклом производства от первичной обработки сырья до приготовления пищи», — добавили в центре.

Ранее сообщалось, что ТРЦ «Горный хрусталь» (Пермь, ул. Уральская, 85) выставлен на продажу. Объявление об этом появилось на сайте Avito. Цена объекта площадью 11 195 кв. м — 528,4 млн руб.

Как говорится в описании, сейчас помещения ТРЦ сдаются в аренду. Якорные арендаторы — магазины «Перекрёсток» и DNS. Здание реконструировано в 2010 году, является объектом культурного наследия.

















Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.