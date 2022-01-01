В Перми выставлен на продажу ТРЦ «Горный хрусталь» Объект оценён в 528 млн рублей Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Горный хрусталь» по адресу Пермь ул. Уральской, 85 выставлен на продажу. Объявление об этом появилось на сайте Avito. Цена объекта площадью 11195 кв. м — 528,4 млн руб.

Как говорится в описании, сейчас помещения в ТРЦ сдаются в аренду. Якорные арендаторы — магазины «Перекресток» и DNS. Здание реконструировано в 2010 году, является объектом культурного наследия.

Как напоминает «Коммерсант-Прикамье», владельцем ТРЦ «Горный хрусталь», как и гипермаркета по шоссе Космонавтов, 65 (когда-то основные активы обанкротившейся сети магазинов «Виват»), с декабря 2021 года является ООО «БТ групп».

Компания была учреждена в Московской области осенью 2021 года, занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Владелец — Максим Блинов.

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