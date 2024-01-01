Алёна Бронникова «Амкар Пермь» вновь опустился на вторую строчку в турнирной таблице Пермяки уступают кировскому «Динамо» на два очка Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

По итогам 24 игр в рамках Второй лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ) «Амкар Пермь» набрал 47 очков и вновь опустился на вторую строчку в турнирной таблице, уступив кировскому «Динамо». Все шансы изменить положение ещё есть — разница составляет всего два очка, а впереди у команд ещё две игры до конца турнира.

В минувшую субботу красно-чёрные провели последнюю домашнюю игру в чемпионате с «Оренбургом-2». Встреча закончилась нулевой ничьей. Следующий матч состоится на выезде с ФК «Лада-Тольятти» 12 октября. Пермяки настроены на победу.

«Мы 100% будем биться за первое место. Это я вам точно гарантирую. Быть на первом месте, держать первое место, играть на первое место — это большой труд. Ты должен быть психологически готов», — отметил в послематчевом комментарии главный тренер «Амкара» Андрей Блажко.

Несмотря на то, что в чемпионате Второй лиги последний домашний матч для «Амкара» прошёл 5 октября, Пермь в октябре примет ещё один матч. Он пройдёт в рамках пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России 15-го числа. ФК «Амкар Пермь» сыграет с командой Второй лиги ФК «Композит» (Павловский Посад).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.