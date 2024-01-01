Алёна Бронникова Президент России наградил пермского политика орденом Александра Невского Указ подписан 4 октября Поделиться Твитнуть

Геннадий Тушнолобов был явным и скрытым противником экс-губернатора Олега Чиркунова. С ним нужно было постоянно договариваться. В 2011 году, когда позиции Чиркунова были максимально слабыми он пошёл на открытую конфронтацию, но проиграл

Константин Долгановский

Президент Владимир Путин 4 октября подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В указе отмечены несколько жителей Прикамья, в том числе советник губернатора Геннадий Тушнолобов.

Пермский политик удостоен ордена Александра Невского. В документе сказано, что он награждается «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Геннадий Тушнолобов после окончания Свердловского горного института работал на производственном объединении «Уралкалий», в 1989 году возглавил администрацию Соликамска, а в 1997 стал вице-губернатором Пермской области. Был депутатом Законодательного собрания области и края, в 2013-2017 годах возглавлял правительство региона, после чего возглавил контрольно-счётную палату. В июне 2024 года был назначен советником губернатора Пермского края.

Кроме того, указом президента награждены ещё несколько жителей Прикамья. Так, супруги Василий и Елена Бирилло, воспитывающие шестерых детей, получат медаль ордена «Родительская слава» за «большие услуги в укреплении института семьи и воспитании детей». Заведующий отделением анестезиологии—реанимации Осинской районной больницы Владимир Баженов — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Также награждены семь сотрудников «Уралкалия»: за заслуги в области геологии, строительства, энергетики и химической промышленности.

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