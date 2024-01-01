В Прикамье после столкновения с лосем погиб водитель иномарки «Шкода Октавия» врезалась в животное под Карагаем Поделиться Твитнуть

На территории Карагайского муниципального округа в ДТП с лосем, выбежавшим на трассу, погиб водитель автомобиля «Школа Октавия». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась в 19:30 на автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь 4 октября, когда со стороны Кудымкара в направлении с. Карагай двигался автомобиль «Шкода Октавия». Водитель 1981 г.р. наехал на лося, после чего автомобиль съехал в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи.

Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку. Сотрудники уточняют все обстоятельства происшествия. В ведомстве призывают всех водителей соблюдать скоростной режим.

Отметим, это уже не первая авария с животными на дороге, в результате которых гибнут люди. Так, 13 сентября в Кочёвском городском округе произошло аналогичное смертельное ДТП. Автомобиль «Лада Гранта», которым управлял мужчина 1996 г.р., на 65 км трассы сбил лося. Водитель скончался. Позже этот же лось стал причиной ещё двух жертв: его повторно сбил автомобиль «Лада Приора». Водителя и пассажира госпитализировали.

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