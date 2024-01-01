Алёна Бронникова На СВО погиб 46-летний житель Прикамья Николай Бушуев В зону боевых действий он отправился добровольцем Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края сообщила о гибели в зоне специальной военной операции уроженца Кудымкара. Власти выразили соболезнования родным и близким 46-летнего Николая Бушуева.

Николай Бушуев окончил кудымкарское среднее специальное учебное заведение № 109 по специальности «автомеханик», служил в рядах Вооружённых сил РФ, является участником боевых действий. На СВО отправился в 2022 году добровольцем. Был ранен, и после восстановления вновь отправился в зону боевых действий. Погиб в сентябре 2024 года.

«Николай был ответственным, дружелюбным, отличался открытостью и отзывчивостью, готов был прийти всегда на помощь, поддержать друзей и близких. Отец троих детей и настоящий патриот своей Родины, он оставил яркий след в жизни всех, кто его знал», — отмечают в окружной администрации.

Прощание с погибшим пройдёт 5 октября в Кудымкаре. Прощальный митинг состоится в прощальном зале у городского кладбища в 11.00.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Бардымском муниципальном округе простились с военнослужащим Илдаром Имайкиным. В СВО он участвовал в качестве гранатомётчика мотострелковой роты мотострелкового батальона, служил в звании ефрейтора, погиб 7 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.