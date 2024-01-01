Туристический налог в Перми власти планируют ввести с начала 2025 года Гости краевой столицы будут дополнительно платить за размещение в гостиницах и хостелах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят проект об установлении в краевой столице туристического налога, который предлагается ввести с 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте городского парламента.

«Установить налоговую ставку в размере 1% от налоговой базы», — говорится в проекте решения.

Кроме этого, депутаты должны установить дополнительные категории физлиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не будет включаться в налоговую базу: это несовершеннолетние и жители Пермского края.

О том, что городские власти планируют взимать туристический налог для посетителей гостиниц и хостелов в краевой столице, стало известно в начале сентября, когда представители мэрии презентовали такую инициативу депутатам гордумы.

Сообщалось, что минимальный платёж с номера составит 100 руб., а плату будут брать с постояльцев, которые приезжают в Пермь на более чем двое суток.

По предварительным подсчётам, в 2025 году по новому налогу планируется получить 66,2 млн руб., а в 2026-м до 88,3 млн руб. Собранные деньги, как уверяют чиновники, пойдут на развитие туристической инфраструктуры в городе. Дополнительные доходы будут зачисляться в бюджет Перми.

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