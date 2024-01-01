В следующем году власти Перми хотят ввести туристический налог Его будут взимать с посетителей гостиниц и хостелов Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Мэрия Перми намерена ввести туристический налог для посетителей гостиниц и хостелов в краевой столице. Представители городской администрации презентовали такую инициативу депутатам гордумы.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на знакомых с ходом обсуждения депутатов, налог предлагается ввести с 2025 года, при этом минимальный платеж с номера составит 100 руб.

Отмечается, что плату будут брать с постояльцев, которые приезжают в Пермь на более чем двое суток, а с льготников (инвалиды, многодетные семьи, ветераны СВО и других боевых действий) и с жителей других муниципалитетов региона налог взимать не планируется.

В 2025 году, как предварительно подсчитали в мэрии, по новому налогу планируется получить 66,2 млн руб., а в 2026-м до 88,3 млн руб.Собранные деньги, как уверяют чиновники, пойдут на развитие туристической инфраструктуры в городе. Дополнительные доходы будут зачисляться в бюджет Перми.

Напомним, с прошлого года в Прикамье уже действует туристический сбор. Это плата, которая взимается за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края.

По данным краевого минприроды, с июля 2023-го по июнь 2024 года туристы заплатили 3,2 млн руб. на краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Плата за посещение таких территорий взимается в размере 100 руб. В прошлом году платными стали природный парк «Пермский» (участки Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камни Полюд и Колчимский. Когда вводился туристический сбор, чиновники объясняли, что собранные средства направляются на развитие и охрану природных территорий.

За неуплату туристов штрафуют: первое нарушение — 3 тыс. руб., повторное — 4 тыс. руб.

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