Алёна Бронникова На организацию празднования 80-летия Победы в Прикамье выделят 150 млн рублей Запланировано 134 мероприятия Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

На организацию и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Пермском крае власти планируют в 2025 году предоставить АНО «Агентство новых технологий» грант в размере 150 млн руб. Такие данные следуют из документации к проекту краевого бюджета на 2025-2027 годы.

По информации краевого правительства, праздничные события пройдут во всех муниципалитетах региона, всего запланировано 134 ключевых мероприятия. Ожидается, что участие в них примут 3 млн человек.

Ранее сообщалось, что в задачи нового директора МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» Ольги Романовой, помимо повышения эффективности работы организации, также вошли подготовка празднования 80-летия Победы и создание качественной линейки событий на набережных Камы.

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