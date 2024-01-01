Алёна Бронникова В общественном транспорте Перми уменьшилось количество «зайцев» Динамика составила 2-3% Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

За последние полгода в пермском общественном транспорте на 2-3% сократилось количество безбилетников. Об этом сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин во время эфира «АиФ-Прикамье».

«За последние полгода видна динамика на уменьшение — мы сократили порядка 2-3% безбилетников. По нашим оценкам, количество зайцев на уровне 10-11%. Принципиально новых методов борьбы нет», — рассказал глава ведомства.

Для борьбы с «зайцами» в автобусах и трамваях Перми в 2025 году при перезаключении контрактов с перевозчиками введут систему подсчёта безбилетников. Планируется, что на основе собранных данных контролёры будут наибольшее внимание уделять транспорту с преобладающим числом «зайцев».

По словам Анатолия Путина, одним из способов борьбы с пассажирами, не оплачивающими проезд, является повышение доступности оплаты проезда. Так, в Перми с октября в общественном транспорте начнёт действовать система оплаты через Bluetooth.

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