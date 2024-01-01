В Перми отремонтировали пункт временного размещения на Народовольческой Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершены ремонтные работы на восьмом этаже в пункте временного размещения по ул. Народовольческой, 42. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В ведомстве рассказали, что строители привели в порядок холлы, кухни и санузлы. Произведена замена сантехники, электропроводки, оконных и дверных блоков, укладка плитки. Кроме того, с целью обеспечения более долгого периода эксплуатации в холлах наклеены стеклообои.

Напомним, в прошлом году на ул. Народовольческой полностью были отремонтированы места общего пользования помещений на 4-7 и 9 этажах. Таким образом, за два года приведены в порядок все места общего пользования данного пункта временного размещения.

Ранее жители жаловались на неудовлетворительное техническое состояние фонда ПВР и отказывались переезжать из аварийных квартир.

В пресс-службе мэрии горожанам напомнили, что жители аварийных домов могут обращаться за временным размещением в помещениях манёвренного фонда города. Для этого необходимо подать заявку в Управление жилищных отношений администрации Перми через сервис «Госуслуги» или в отделении МФЦ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.