Прибыль пермских предприятий в январе-июле выросла на 58% Сумма убытков нерентабельных организаций увеличилась до 14,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по июль 2024 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 270,9 млрд руб. Это выше на 58,3% показателя АППГ. Исследование было проведено Пермьстатом без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций численностью до 15 человек.

В целом по региону 74,6% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 285,3 млрд руб., что на 56,8% выше показателя января—июля 2023 года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 33% и составила 14,4 млрд руб.

Прибыль предприятий промышленного производства за рассматриваемый период составила 237,3 млрд руб. Среди них доля прибыльных — 72,4%, сумма их прибыли сложилась в объёме 246,2 млрд руб., что выше АППГ на 63,7%.

В добыче полезных ископаемых сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за январь-июль 2024 года составил 117,8 млрд руб., это в 2,9 раза больше, чем было за тот же период прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.