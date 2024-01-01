СГ «Развитие» в Перми реализует проект по профориентации студентов и школьников Поделиться Твитнуть

фото: СГ «Развитие»

Строительная группа «Развитие» реализует проект по профессиональной ориентации студентов и школьников «Путь Развития». Это цикл встреч со студентами пермских колледжей и экскурсии для школьников в производственные подразделения группы. Цель акции — организация производственной практики и трудоустройство выпускников.

Так, 3 октября директор по персоналу и охране труда СГ «Развитие» Екатерина Артёмова провела два мастер-класса «СГ «Развитие»: атлас специальностей и карьерные треки внутренних предпринимателей» для 30 учащихся пермских школ и студентов.

фото: СГ «Развитие»

Ранее встреча Екатерины Артёмовой прошла в Пермском торгово-технологическом колледже со студентами и преподавателями направления «Техника и технологии строительства».

Ребята познакомились со структурой СГ «Развитие», узнали, что группа не только строит современные жилые дома и общественные здания, но и имеет собственное производство строительных материалов, транспортные подразделения, сетевое хозяйство. Отдельно Екатерина Артёмова рассказала о работе по привлечению молодых специалистов. По итогам встречи более десяти студентов колледжа были устроены на производственную практику в подразделения СГ «Развитие».

фото: СГ «Развитие»

В рамках проекта «Путь Развития» группа восьмиклассников «Экошколы» по инициативе председателя совета директоров СГ «Развитие» Алексея Раева побывала на участке добычи нерудных материалов в м/р Заостровка. Ребятам показали работающую технику, сортировку, загрузку транспорта, рассказали об условиях труда и возможностях для карьерного роста.

— В ближайшее время в рамках проекта «Путь Развития» мы обязательно продолжим такие экскурсии, ведь они вызывают неподдельный интерес у школьников и помогают им более осознанно подойти к выбору будущей профессии, — говорит Алексей Раев.

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