Сотрудникам военкоматов в Пермском крае могут пересчитать зарплату Проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в ноябре Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края внесён проект поправок к методике распределения федеральных субвенций между бюджетами территорий Прикамья для осуществления полномочий, связанных с первичным воинским учётом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Как указано в пояснительной записке, местные администрации и Военный комиссариат Пермского края отмечают дисбаланс в финансировании, поступающем в муниципалитеты для выплаты зарплат военно-учётных работников. В некоторых муниципальных образованиях средств недостаточно для обеспечения заработной платы на уровне минимального размера оплаты труда и окладов муниципальных работников с надбавками, в то время как в других, наоборот, финансирование превышает необходимые суммы.

Законопроект предусматривает изменение метода расчёта годового фонда зарплат сотрудников: вместо установленного ранее в указе губернатора оклада для специалистов первого разряда используется показатель МРОТ. Также предполагается уточнить формулу для расчёта расходов на содержание одного военно-учетного работника в год и определить источник данных о материальных затратах для каждого муниципалитета.

Ожидается, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в ноябре.





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