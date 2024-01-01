МЧС предупредило о сильных заморозках в Прикамье в ночь на 4 октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По сведениям Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 4 октября на территории Пермского края ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы до -5°С, информирует Главное управление МЧС по региону.

С понижением температуры увеличивается риск возникновения техногенных пожаров, что может быть связано с несоблюдением норм эксплуатации электрооборудования, неправильным использованием газовых приборов, применением самодельных обогревателей и нарушением требований пожарной безопасности.

Автомобилистам рекомендуется придерживаться установленной скорости, поддерживать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и экстренных торможений. Важно учитывать состояние дорожного покрытия.

«Пожалуйста, сообщите своим близким и знакомым о предстоящих погодных условиях, а также о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности», -обратились в ведомстве к жителям региона.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного. Вызов бесплатный.

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