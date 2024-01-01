Пермская «Парма» крупно проиграла в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Петербургский «Зенит» одержал убедительную победу над пермской «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч, состоявшийся 3 октября в Санкт-Петербурге, закончился с разгромным счётом 100:56 (18:10, 28:12, 32:19, 22:15).

Наиболее продуктивным игроком на паркете стал защитник «Зенита» Омари Спеллмен, который заработал 19 очков. У «Пармы» лучший результат среди игроков показал Ройс Хэмм, набравший 14 очков, собравший 10 подборов и сделавший две передачи.

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин:

— В начале встречи мы более менее контролировали ход игры. Изначально была установка не играть в открытый баскетбол, так как у соперника очень длинная скамейка. Это нам удавалось на протяжении 15 минут. К сожалению, сегодня наши молодые ребята не выдержали давления опытных игроков соперника в игре 1 на 1. «Зенит» физически сильнее и сегодня заслуженно победил. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре.

У «Зенита» это четвёртая победа подряд, команда не проигрывает на старте сезона. У «Пармы» уже три поражения и только одна победа.

Следующим соперником «Пармы» 6 октября будет московская команда МБА-МАИ. Игра пройдёт в Перми.

В конце сентября пермский баскетбольный клуб «Парма» в первом домашнем матче сезона уверенно одержал победу над казахстанской «Астаной» 95:63.

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