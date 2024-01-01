Из-за подделки подписей жильцов дома в Перми возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Жильцы дома на ул. Александра Щербакова в Перми обратились в прокуратуру, не согласившись с протоколом общего собрания. В документе было указано, что большинство жителей будто бы согласились на смену управления домом. На самом же деле подписи оказались поддельными. Об этом сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Выяснилось, что собственники квартир на собрании не присутствовали и согласие на смену формы управления домом дать не могли.

Материал проверки был передан в правоохранительные органы. По факту подделки протокола общего собрания собственников дома возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Сейчас расследование продолжается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что после проверки по фактам длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах Индустриального района Перми было возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

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