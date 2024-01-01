Алёна Бронникова Жительница Прикамья не отдавала чужой трактор Судебные приставы вернули технику законному владельцу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительнице Прикамья пришлось вернуть трактор законному владельцу под контролем судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что житель Пермского края приобрёл трактор на деньги, часть из которых он занял у сестры, ещё часть его сожительница перевела продавцу. Поскольку техника была неисправна, мужчине пришлось потратить большое количество времени и сил на его восстановление.

Осенью 2023 года он вспахал отцу огород и не забрал трактор. Чуть позже попал в больницу с инфарктом и продолжительное время находился в стационаре. После этого решил забрать своё имущество, но жена отца не позволила это сделать, утверждая, что трактор принадлежит её мужу.

Владелец трактора обратился в суд, который встал на сторону истца. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Под контролем сотрудников ведомства трактор был передан законному владельцу.

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