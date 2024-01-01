Алёна Бронникова
Жительница Прикамья не отдавала чужой трактор
Судебные приставы вернули технику законному владельцу
Жительнице Прикамья пришлось вернуть трактор законному владельцу под контролем судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что житель Пермского края приобрёл трактор на деньги, часть из которых он занял у сестры, ещё часть его сожительница перевела продавцу. Поскольку техника была неисправна, мужчине пришлось потратить большое количество времени и сил на его восстановление.
Осенью 2023 года он вспахал отцу огород и не забрал трактор. Чуть позже попал в больницу с инфарктом и продолжительное время находился в стационаре. После этого решил забрать своё имущество, но жена отца не позволила это сделать, утверждая, что трактор принадлежит её мужу.
Владелец трактора обратился в суд, который встал на сторону истца. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Под контролем сотрудников ведомства трактор был передан законному владельцу.
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