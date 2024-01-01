Алёна Бронникова
Экс-глава строительной компании арестован за хищения при ремонте госпиталя в Перми
СКР выявил хищения на 35 млн рублей при выполнении гособоронзаказа
Бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» ППК «Военно-строительная компания» Сергей Сухов арестован по уголовному делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Перми. Об этом сообщает telegram-канал «Военслед».
Следствие установило, что в 2022 году Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко при исполнении работ по капремонту военного госпиталя в Перми на сумму более 190 млн руб. путём подлога документов похитили свыше 35 млн руб. Похищенные деньги они распределили между собой.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Сухов арестован, Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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