Алёна Бронникова Экс-глава строительной компании арестован за хищения при ремонте госпиталя в Перми СКР выявил хищения на 35 млн рублей при выполнении гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» ППК «Военно-строительная компания» Сергей Сухов арестован по уголовному делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Перми. Об этом сообщает telegram-канал «Военслед».

Следствие установило, что в 2022 году Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко при исполнении работ по капремонту военного госпиталя в Перми на сумму более 190 млн руб. путём подлога документов похитили свыше 35 млн руб. Похищенные деньги они распределили между собой.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Сухов арестован, Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.