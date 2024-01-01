В Перми бизнесмена приговорили к 3 годам за взятку налоговикам Он пытался передать деньги в салате Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Перми индивидуального предпринимателя приговорили к трём года лишения свободы в колонии строгого режима за передачу взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, 5 июня этого года обвиняемый через посредника передал налоговому инспектору взятку 500 тыс. руб. за прекращение налоговых проверок.

Передача взятки проходила под сопровождением оперативников ФСБ. В отношении посредника во взяточничестве уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в июле УФСБ по Пермскому краю опубликовало видео передачи взятки представителю ФНС. На кадрах правоохранитель разворачивает прозрачный пакет с зелёными листьями салата. В них обнаружена пачка купюр по 5 тыс. руб. За кадром слышен испуганный женский голос: «Я салат отдавала».

В ведомстве тогда пояснили, что в ходе оперативных мероприятий в июне этого года задержали сотрудника коммерческой организации, который передавал деньги представителю ФНС. Таким образом взяткодатель за 500 тыс. руб. планировал прекратить налоговые проверки в организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ, предъявлены обвинения.

Как передаёт портал Properm.ru, опубликованное видео касается дела о даче взятки сотруднице ФНС бухгалтером междугородного перевозчика ИП Никитина, который был задержан в Перми.

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