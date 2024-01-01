ФСБ опубликовала видео передачи в Перми завёрнутой в листья салата взятки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

УФСБ по Пермскому краю опубликовала видео передачи взятки представителю ФНС. На кадрах правоохранитель разворачивает прозрачный пакет с зелёными листьями салата. В них обнаружена пачка купюр по пять тысяч рублей. За кадром слышен испуганный женский голос: «Я салат отдавала».

Как пояснили в ведомстве, в ходе оперативных мероприятий в июне 2024 года был задержан сотрудник коммерческой организации, который передавал деньги представителю ФНС. Таким образом взяткодатель за 500 тыс. руб. планировал прекратить налоговые проверки в организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ, предъявлены обвинения.

Как передаёт портала Properm.ru, опубликованное видео касается дела о даче взятки сотруднице ФНС бухгалтером междугороднего перевозчика ИП Никитина, который был задержан в Перми.

Ранее в пресс-службе краевого УФНС «Новому компаньону» рассказали, что в мае сотрудник налоговой сообщил о склонении к коррупционному правонарушению, информация была передана в УФСБ. По результатам оперативно-разыскных мероприятий была задокументирована деятельность бухгалтера и индивидуального предпринимателя при передаче взятки в 500 тыс. руб. должностному лицу за прекращение мероприятий налогового контроля.

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