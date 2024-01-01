Алёна Бронникова За дачу взяток сотрудникам налоговой в Прикамье задержали двоих предпринимателей Возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали индивидуального предпринимателя и руководителя ООО за дачу взяток работникам налоговой службы. Как сообщает «Рифей», деньги передавались через посредников с целью уклонения от налогового контроля.

В пресс-службе краевого УФНС пояснили, что в мае сотрудник налоговой сообщил о склонении к коррупционному правонарушению, информация была передана в УФСБ. По результатам оперативно-разыскных мероприятий была задокументирована деятельность бухгалтера и индивидуального предпринимателя при передаче взятки в 500 тыс. руб. должностному лицу за прекращение мероприятий налогового контроля.

В июне с аналогичной ситуацией столкнулся другой сотрудник УФНС. УФСБ выявило противоправную деятельность бухгалтера ООО «Спринтэнерго», причастного к посредничеству при передаче взятки налоговой в 1 млн руб. за снижение налоговых претензий по выездной налоговой проверке. Основным фигурантом по данному делу выступил генеральный директор ООО «Спринтэнерго».

В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Индивидуальному предпринимателю и генеральному директору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, бухгалтерам — домашний арест.

По данным сайта checko.ru, ООО «Спринтэнерго» зарегистрировано в Перми в 2008 году. Основной вид деятельности — деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями. Учредителем и генеральным директором является Станислав Трофимов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам прошлого года выручка составила 143,9 млн руб., чистая прибыль — 71 тыс. руб.

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