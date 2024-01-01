В Пермском крае подвели итоги исполнения нацпроекта «БКД» за три квартала 2024 года Озвучены планы на 2025-й Поделиться Твитнуть

В 2024 году в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», исполняемого в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», были запланированы работы на 55 объектах в Пермском крае. Сорок объектов касаются строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, общая протяжённость которых превышает 60 км. Оставшиеся 15 — это капитальный ремонт и реконструкция мостовых сооружений общей длиной более 2,8 тыс. погонных метров.

На данный момент работы на всех 40 дорожных объектах завершены. На 12 из 15 мостов также проведены все необходимые работы. В числе значимых объектов — капитальный ремонт моста через реку Олыч в Кудымкаре (22,15 м) и моста через Косьву на дороге Первомайка — Верхняя Губаха (116,6 м).

В следующем году Пермский край продолжит реализацию национального проекта на 58 запланированных объектах, включая 30 по ремонту автомобильных дорог (более 70 км) и 28 по капитальному ремонту и реконструкции мостов (свыше 2,1 тыс. погонных метров).

В настоящее время из 30 дорожных объектов завершены работы на 21-м. Из 28 мостовых сооружений ведутся работы на 18-ти. Среди значимых проектов — ремонт улиц Лянгасова, Куфонина и Леонова в Перми, а также реконструкция Южной Дамбы. Кроме того, планируется завершение строительства дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» протяжённостью 3,424 км.

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