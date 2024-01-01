Алёна Бронникова ФРПК объявил повторный аукцион по продаже двух участков в ОЭЗ «Пермь» Предыдущие торги отменили для внесения изменений Поделиться Твитнуть

Фонд развития Пермского края (ФРПК) повторно объявил о проведении аукциона по продаже двух земельных участков по ул. Буксирной, 4 в Кировском районе Перми. Участки входят в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Пермь».

В ФРПК отметили, что причиной отмены предыдущих торгов стало внесение изменений в конкурсную документацию. Согласно опубликованной на платформе «Фабрикант» информации, стартовая цена участка площадью 5,78 га осталась прежней — 82,3 млн руб. Уточнённая площадь второго участка с расположенными на нём одноэтажным зданием проходной и зданием канализационной насосной станции составила и 13,3 га. Начальная цена лота снизилась до 190,1 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 октября, а результаты будут озвучены 25 октября.

Поскольку основное назначение участков заключается в содействии развитию промышленности региона, их продажа будет осуществляться с условием получения статуса резидента ОЭЗ «Пермь» в течение 180 дней. Статус ОЭЗ присвоен территории на 49 лет.

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