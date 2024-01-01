ФРПК объявил аукцион по продаже двух земельных участков в зоне ОЭЗ «Пермь» Итоги аукциона будут подведены 12 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Фонд развития Пермского края (ФРПК) объявил о проведении аукциона по продаже двух земельных участков, площадью 5,78 га и 14,01 га, расположенных по адресу: ул. Буксирная, 4 в Кировском районе Перми. Эти земли находятся в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Пермь».

В соответствии с электронной документацией, опубликованной на платформе «Фабрикант», стартовая цена лотов составляет 82,3 и 203,76 млн руб. соответственно. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 сентября, а результаты будут озвучены 12 сентября.

В ФРПК отметили, что основное назначение данных участков заключается в содействии развитию промышленности региона, поэтому их продажа будет осуществляться с условием получения статуса резидента ОЭЗ «Пермь».

Напомним, что на этой же территории расположен резидент ОЭЗ — «Пермская судоверфь», основанная Фондом развития и компанией Sitronics Group. Статус ОЭЗ присвоен территории на срок в 49 лет, а правительство Пермского края предлагает налоговые льготы для резидентов, включая нулевые ставки по транспортному, земельному и имущественному налогам.

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