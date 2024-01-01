В Перми школьник устроил странную фотосессию на кладбище Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

На одном из пермских кладбищ школьник решил устроить фотосессию. Для этого он позировал на камеру, обнимал и лизал кресты. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на данные соцсетей.

Под опубликованными фотографиями пользователи написали, что «пермские школьники продолжают сходить с ума». Сообщалось также, что снимки с фотосессии школьник снабдил оскорбительной подписью и опубликовал в своём телеграм-канале.

Как пояснили изданию в пресс-службе МВД по Пермскому краю во время мониторинга социальных сетей в отделе полиции зарегистрирован материал о публикации с фотографиями школьника.

В ведомстве отметили, что личность участника инцидента уже установили и сейчас по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, весной прошлого года в сети появилось видео, на котором пермские подростки разрубили и сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, выкрикивая нацистское приветствие. Полиция установила личности участников акции, ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа.

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