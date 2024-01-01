Трек о Перми возглавил мировой чарт электронной музыки Его создал пермский диджей турецкого происхождения Поделиться Твитнуть

Седат Аслан / фото с личной страницы ВКонтакте

Трек «Perm in the night» пермского диджея турецкого происхождения Седата Аслана занял лидирующую позицию в ТОП-100 на Beatport, одной из крупнейших платформ для электронной музыки в мире. Об этом сообщил сам музыкант в социальных сетях. На публикацию первым обратил внимание «Текст». Выпуск композиции состоялся 27 сентября, и всего за несколько дней она поднялась на первое место в HypeTop100.

Седат Аслан проживает в Перми на протяжении 15 лет, занимается ресторанным бизнесом и активно выступает как в местных ночных клубах, так и на мероприятиях в других городах России.

По его словам, ночная жизнь в Перми отличается яркостью и является неотъемлемой частью городской культуры. Трек «Perm in the night» рассказывает о том, как можно гонять по ночному городу из одного клуба в другой в поисках своей любимой, кататься на мотоцикле по улицам и встречать рассвет на берегах реки Камы.

««Ди-джеи и пользователи Beatport, которые скачали трек о Перми, будут играть его по всему миру, — уверяет Седат Аслан. — Свою музыку я наполняю южным настроением, эмоциями, чувствами любви к городу, к событиям, речному воздуху прекрасного города Перми. В песню Perm in the night заложена тема лёгкости и свободы. Это легкий ветренный трек».

На композицию «Perm in the night» он планирует снять видеоряд.

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