Пермяки снова пожаловались на часовое опоздание электрички В Прикамье электрички все чаще не вписываются в свое расписание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Прикамья пожаловались в редакцию «Нового компаньона» на опоздание электрички «Григорьевская-Чусовая». Электропоезд должен был выехать из Перми в 7.40, но отправился с 20-минутным опозданием, в дороге отставание увеличилось втрое.

«Ждали свою электричку на станции «Пермь-II». Смотрим на табло по расписанию — одна электричка опаздывает на 20 минут, другая на полчаса, какие-то тотальные опоздания по всей системе. Наша электричка тоже пришла на станцию на 20 минут позже. Мы едем из Перми до ж/д станции «Сылва», а оттуда — на дачу. На другом берегу реки Сылвы расположены большие дачные посёлки, сотни дачников курсируют в эти дни при закрытии дачного сезона. Когда график сбивается, он сбивается везде. Поезда начинают ждать друг друга, и случается коллапс, — жалуются дачники. — Мы в итоге опаздывали на целый час! Расписание теплохода подстроено под расписание электрички. Опаздывает электричка — дачники не могут попасть к себе на дачи. Хорошо, что мы позвонили на свой теплоход «Штиль», и они нас дождались, за что большое им спасибо!»

Толпы дачников в эти дни закрывают сезон.

Напомним, в конце-сентября-начале октября жители Прикамья стали жаловаться на частые опоздания электричек. Люди вовремя не могут попасть в свои населённые пункты. Кто-то опаздывает на работу, кто-то на встречи. В Пермской пригородной компании (ППК) эти участившиеся опоздания электричек объясняли техническими причинами, не объясняя — какими и когда они будут устранены.

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