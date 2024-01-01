Лингвист из Перми рассказала о готовности уникального словаря для беспилотной авиации В России появится глоссарий для новой отрасли по БПЛА на пяти языках Поделиться Твитнуть

Екатерина Исаева участвовала в форуме "Сильные идеи для нового времени" в 2024 году. Фото: из личного архива Екатерины Исаевой

Скоро в России появится глоссарий для беспилотной авиации. Этот уникальный словарь на пяти языках готовится пермскими лингвистами и почти готов.

Он поможет всем, кто занимается беспилотием, общаться, используя единую терминологию. Автор идеи — заведующая кафедрой английского языка профессиональной коммуникации факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ Екатерина Исаева.

Основной вклад, по её словам, вносят студенты факультета современных иностранных языков и литератур.

«С ними мы работаем над словарём в рамках наших учебных дисциплин — курса технического перевода и переводческой практики», — рассказывает Екатерина Исаева. — Около пятидесяти студентов-переводчиков уже погрузилось в тематику БАС, а в этом году мы подключили около ста цифровых лингвистов для автоматической обработки текстов про беспилотники. Мы собираем из всех возможных источников термины и переводим. Сейчас у нас в словаре терминология на пяти языках — русском, английском, китайском, испанском, французском. Есть желание в течение ближайших двух лет разработать ещё другие языки. Может быть, португальский».

Глоссарий готов на 70 процентов, осталось доработать интерфейс. Пользователями словаря могут быть все, кто связан с новой отраслью — беспилотием.

В Перми создают электронный словарь для новой отрасли беспилотия. Фото: Екатерина Исаева

«Профессиональная коммуникация, особенно в высокотехнологических областях, таких как беспилотные системы, требует точности. Разночтения и ошибки недопустимы и могут приводить к серьёзным последствиям. Поэтому важно определиться с терминологией на самом старте развития отрасли», — отмечает пермячка.

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