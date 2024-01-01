Пермяка Кирилла Грязнова выпустили из французской тюрьмы Его обвиняли в шпионаже на российские спецслужбы Поделиться Твитнуть

Кирилл Грязнов

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Из французской тюрмы освободился 40-летний уроженец Перми Кирилл Грязнов, которого летом этого года французские власти обвинили в шпионаже

О факте освобождения пермяка из застенков сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. рассказали знакомые с ситуацией источники. При этом собеседники не смогли уточнить, идет ли речь об изменении меры пресечения или об освобождении в связи с прекращением уголовного преследования.

Как ранее писал «Новый компаньон», Грязнова задержали в Париже 19 июля по подозрению в шпионаже. По данным совместного расследования нескольких европейских изданий, его якобы завербовали российские спецслужбы для провокаций на Олимпийских играх во Франции.

В расследовании сообщалось, что в мае этого года Грязнов, находясь в Стамбуле, пытался вылететь в Париж, но не смог этого сделать из-за алкогольного опьянения. Позже он всё же добрался до Франции через Болгарию, где в состоянии опьянения будто бы обсуждал со случайными людьми свои связи со спецслужбами и угрожал, что Олимпиада в Франции «надолго останется в памяти».

Планы Грязнова относительно провокаций в Париже остаются под завесой тайны. Однако, по информации журналистов, речь идет о «масштабном проекте» с «серьёзными последствиями».

В досье издания 24СМИ сообщалось, что Грязнов родился 20 мая 1984 года в Перми. Его отец возглавлял местное лечебное учреждение в качестве главврача. Однако по стопам отца молодой человек не пошёл и после окончания школы поступил на юридический факультет ПГНИУ. После окончания вуза молодой человек перебрался в Москву. В 2010 году в его биографии случился резкий разворот. Кирилл уехал в Париж, где прошёл курсы в кулинарной школе Le Cordon Bleu Paris. После завершения учёбы Кирилл трудоустроился в один из ресторанов, отмеченный звездой Мишлен, на курорте Куршевель. При этом повар часто бывал в России, где участвовал в развлекательных телешоу.

Родной брат Кирилла Дмитрий занимает руководящую должность в аппарате управления Союзного государства России и Беларуси.

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