Задержанный в Париже уроженец Перми угрожал устроить провокации на Олимпиаде Кирилл Грязнов подозревается в работе на российские спецслужбы Поделиться Твитнуть

Кирилл Грязнов

ВКонтакте

Кирилл Грязнов, 40-летний уроженец Перми, задержанный в Париже 19 июля по подозрению в шпионаже, по данным совместного расследования изданий The Insider (признан СМИ-иноагентом в РФ), Der Spiegel и Le Monde (к изданиям ограничен доступ в РФ), был завербован российскими спецслужбами для осуществления провокаций на Олимпийских играх во Франции.

Сообщается, что в мае 2024 года Грязнов, находясь в Стамбуле, пытался вылететь в Париж, но не смог этого сделать из-за алкогольного опьянения. Как сообщают СМИ, он позже добрался до Франции через Болгарию, где в состоянии опьянения будто бы обсуждал со случайными людьми свои связи со спецслужбами и угрожал, что Олимпиада в Франции «надолго останется в памяти».

Планы Грязнова относительно провокаций в Париже остаются под завесой тайны. Однако, по информации журналистов, речь идет о «масштабном проекте» с «серьёзными последствиями». На данный момент Грязнов арестован во Франции, и ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

В досье издания 24СМИ говорится, что Кирилл Грязнов родился 20 мая 1984 года в Перми. Его отец возглавлял местное лечебное учреждение в качестве главврача. Однако по стопам отца молодой человек не пошёл и после окончания школы поступил на юридический факультет ПГНИУ. После окончания вуза молодой человек перебрался в Москву. В 2010 году в его биографии случился резкий разворот. Кирилл уехал в Париж, где прошёл курсы в кулинарной школе Le Cordon Bleu Paris. После завершения учёбы Кирилл трудоустроился в один из ресторанов, отмеченный звездой Мишлен, на курорте Куршевель. При этом повар часто бывал в России, где участвовал в развлекательных телешоу.

Любопытный факт: родной брат Кирилла Дмитрий занимает руководящую должность в аппарате управления Союзного государства России и Беларуси.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.