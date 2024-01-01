В Перми в массовой аварии столкнулись 11 автомобилей В ДТП есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло ДТП с участием 11 автомобилей. Авария привела к повреждению автомобилей и травмам водителей и пассажиров. Об это сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

По предварительным данным, около 9:00 со стороны ул. Калинина в направлении ул. Светлогорская двигался грузовой автомобиль «МАН», которым управлял водитель 1987 г.р. На 1086 км автодороги он не учёл метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость движения. Это привело к столкновению с автомобилем «Лада Гранта». Впоследствии это спровоцировало массовое ДТП.

После столкновения три человека получили травмы, а все автомобили, которые зацепило, получили механические повреждения.

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