Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» До конца текущего года жители Прикамья получат 12 новых электронных госуслуг Сеть МФЦ в Прикамье — одна из самых обширных в России Поделиться Твитнуть

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На заседании правительства Пермского края 2 октября региональный министр информационного развития и связи Пётр Шиловских сообщил о развитии цифровизации в сфере государственных услуг в Пермском крае.

По его словам, в настоящее время три четверти жителей Пермского края имеют подтверждённые записи на портале государственных услуг, при этом 1,6 млн человек воспользовались государственными услугами через этот портал на протяжении полугода.

В текущем году в соответствии с ранее утверждённым планом было переведено в электронный формат 8 дополнительных услуг — ранее эти услуги были доступны только при личном посещении ведомств. К концу этого года в электронный вид будет переведено ещё 12 услуг.

В настоящее время уже 178 региональных и федеральных услуг доступно для пермяков в электронной форме.

В регионе работают 54 филиала многофункциональных центров (МФЦ) — это одна из самых обширных сетей в субъектах Российской Федерации.

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