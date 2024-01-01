Определён виновник затопления набережной в Кировском районе Перми Мэр выехал на место происшествия Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин выехал на набережную в Закамск, где 2 октября случилась авария на сетях водоснабжения на ул. Кировоградской, чтобы выяснить, из-за чего это произошло.

«Причиной случившегося стало повреждение водопровода во время работ подрядчика, который строит рядом жилой дом. Из-за большого количества воды со стройплощадки смыло складированный грунт и песок. В результате чего песок оказался на верхней и нижней части набережной, газонах, лестницах, забил ливневую канализацию, также повреждена часть зелёных насаждений», — написал в своём телеграм-канале мэр.

Сейчас аварию устраняют специалисты МКУ «Пермблагоустройство», МКУ «Содержание объектов благоустройства», «ТехДорГрупп», ООО «Новогор-Прикамье» и администрации Кировского района.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Соснин пообещал, что проблему устранят «в кратчайшие сроки». После обследования сразу же начнутся ремонтные работы. В этот же день начнётся уборка на набережной. После устранения повреждений на сетях проведут работы по восстановлению благоустройства.

По словам мэра, отключённым от воды остаётся только ДК Кирова.

Напомним, утром 2 октября в пресс-службе мэрии Перми сообщили, что на ул. Кировоградской случился порыв сетей водоснабжения, в результате чего водой залило недавно реконструированную набережную Камы. Авария произошла на сетях холодного водоснабжения.





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