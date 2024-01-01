Определён виновник затопления набережной в Кировском районе Перми
Мэр выехал на место происшествия
Глава Перми Эдуард Соснин выехал на набережную в Закамск, где 2 октября случилась авария на сетях водоснабжения на ул. Кировоградской, чтобы выяснить, из-за чего это произошло.
«Причиной случившегося стало повреждение водопровода во время работ подрядчика, который строит рядом жилой дом. Из-за большого количества воды со стройплощадки смыло складированный грунт и песок. В результате чего песок оказался на верхней и нижней части набережной, газонах, лестницах, забил ливневую канализацию, также повреждена часть зелёных насаждений», — написал в своём телеграм-канале мэр.
Сейчас аварию устраняют специалисты МКУ «Пермблагоустройство», МКУ «Содержание объектов благоустройства», «ТехДорГрупп», ООО «Новогор-Прикамье» и администрации Кировского района.
Соснин пообещал, что проблему устранят «в кратчайшие сроки». После обследования сразу же начнутся ремонтные работы. В этот же день начнётся уборка на набережной. После устранения повреждений на сетях проведут работы по восстановлению благоустройства.
По словам мэра, отключённым от воды остаётся только ДК Кирова.
Напомним, утром 2 октября в пресс-службе мэрии Перми сообщили, что на ул. Кировоградской случился порыв сетей водоснабжения, в результате чего водой залило недавно реконструированную набережную Камы. Авария произошла на сетях холодного водоснабжения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.