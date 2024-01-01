В Перми затопило новую набережную после аварии на сетях Часть жилых домов и ДК остались без воды Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

На ул. Кировоградской в Закамске 2 октября случился порыв сетей водоснабжения, в результате чего водой залило только что прошедшую реконструкцию набережную Камы в Кировском районе. Авария произошла на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

По данным мэрии, на место оперативно выехали специалисты МКУ «Пермблагоустройство», ООО «Новогор-Прикамье» и администрации Кировского района. Они проведут обследования и составят акт. Судя по фото, которое опубликовала пресс-служба мэрии, теперь жители Закамска не смогут гулять по набережной Камы.

«В ближайшее время, после проведения обследования, специалисты приступят к ремонтным работам. После этого будут проведены необходимые работы по восстановлению благоустройства на набережной», — рассказали в администрации.

После аварии было переключение сети для снабжения водой жилых домов. Сейчас от водоснабжения отключён ДК Кирова.

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