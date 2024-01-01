В Прикамье в смертельном ДТП под Нытвой пострадал 15-летний мальчик На встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Нытвенском округе Пермского края вечером 1 октября произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

В ведомстве пояснили, что около 20:25 часов по автодороге в направлении п. Уральский двигался автомобиль «ВАЗ 2111» под управлением мужчины 1970 г.р. По предварительным данным, на 2 км он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «ВАЗ 2110», которым управлял мужчина 1961 г.р.

Авария привела к гибели виновника ДТП на «ВАЗ 2111». Он скончался в карете скорой помощи, а водителя второго автомобиля и его 15-летнего пассажира доставили в больницу.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ведомстве обратились водителям и напомнили о том, что нужно соблюдать скоростной режим во время движения и быть внимательнее, особенно в тёмное время суток.

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