Проект реставрации офиса Камского речного пароходства в Перми прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Проектная документация по сохранению ОКН «Дом А. П. Кропачёва», расположенного по адресу: Пермь, ул. Советская, 6, прошла государственную историко-культурную экспертизу. Документ размещён на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

Согласно опубликованной информации, разработка научно-проектной документации, касающейся реставрации и использования памятника, была выполнена компанией ООО «Пермстроймет+». В настоящее время в здании, принадлежащем ОАО «РЖД», располагаются офисы Камского речного пароходства и «Камского судоремонта».

Проектные решения по восстановлению и ремонту «Дома Кропачёва» предполагают восстановление первоначального архитектурного стиля: реставрацию кирпичной кладки, обновление дверных и оконных проемов, создание крылец, козырьков и эвакуационной лестницы. Также планируется восстановление интерьеров, отделки стен, установка внутренних лестниц, ремонт отмостки и замена инженерных систем.

В 2019 году ОАО «РЖД» было признано виновным в несоответствии требованиям законодательства по охране объекта культуры, так как компания не предприняла мер по его сохранению. Из-за этого начал разрушаться кладочный раствор, и выпадали кирпичи. «РЖД» было наложено административное взыскание в размере 200 тыс. руб.

Дом на ул. Торговой (Советской), 6, принадлежащий семье Кропачёвых, был возведён в 1830 году — в нём разместилась удельная контора. В советское время здесь располагались ведомства Пермской железной дороги (Пермского отделения Свердловской железной дороги). С 1992 года дом эксплуатировался АО «Пермкомбанк», который без согласования надстроил здание мансардным этажом, затем банком «Камабанк». Сейчас здесь располагается КРП.

Братья Александр и Михаил Кропачёвы были представителями известной в Перми и Пермском уезде ещё с XVIII века династии предпринимателей и общественных деятелей. Это были очень богатые и деятельные купцы: заслуги Александра Павловича Кропачёва в развитии судоходства отметил лично Александр II, а одна из станций Уфимско-Златоустовской железной дороги даже была названа «Кропачёв».

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