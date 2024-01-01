На СВО погиб экс-защитник пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Сорокин У него осталась жена и маленькая дочь Поделиться Твитнуть

Егор Сорокин

ХК «Молот»

В зоне проведения специальной военной операции погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник ХК «Молот» Егор Сорокин. Об этом сообщили в пресс-службе клуба и выразили глубокие соболезнования родным и близким Егора.

В целях помощи семье Егора Сорокина организован сбор пожертвований. Реквизиты можно найти в публикации.

Подробности гибели мужчины не раскрываются. Не сообщается и дата похорон.

Известно, что спортсмену было 27 лет (он родился в июне 1997 года). У него осталась жена и маленькая дочь.

Егор Сорокин играл за пермскую команду в сезоне 2018 — 2019 годов, затем перешёл в самарский клуб «ЦСК ВВС». В 2020 году он снова вернулся в Пермь, в 2021 году покинул «Молот».

На протяжении своей карьеры Егор Сорокин играл не только за пермский «Молот» и «ЦСК ВВС», но и за команды «Ариада-НХ» и «Горняк». В Молодёжной хоккейной лиге выступал за «Толпар», «Реактор» и «Авто».

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