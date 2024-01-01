Офис ООО «Газпром транс­газ Чайковский» может переехать в Пермь Конкретные сроки не называются Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Основной офис ООО «Газпром трансгаз Чайковский», который является крупнейшей дочерней компанией «Газпрома» в Пермском крае, планируют перенести в Пермь. Вопрос о смене места дислокации в настоящее время обсуждается руководством компании, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». О конкретных сроках и месте строительства нового офиса пока ничего не известно.

По данным источников, близких к «Газпрому», предполагается, что новый офис может появиться в районе Товарного двора, рядом с ж/д вокзалом Пермь II в Дзержинском районе. В этом офисе планируется разместить около 600 сотрудников.

Ранее, как сообщает издание, местные власти обратились к газовой компании с предложением подумать о переносе офиса. По мнению чиновников края, объединение всех дочерних компаний «Газпрома» в одной локации может привести к синергии.

Сейчас офис ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» находится по ул. Петропавловской, 54, а офис АО «Газпром газораспределение Пермь» — по ул. Петропавловской, 43.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обслуживает магистральные газопроводы «Газпрома» на территории Пермского края и Удмуртии общей протяжённостью более 10,5 тыс. км. На предприятии работают свыше 8 тыс. человек. С декабря 2021 года руководит компанией Алексей Олейников.

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