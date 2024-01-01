В центре Перми появилось 11 новых арт-объектов
В рамках проекта «Молодёжный арт-патруль» уличные художники раскрасили распределительные электрические шкафы в центре Перми. Таким образом, в городе появилось 11 новых арт-объектов. Об этом в своём тг-канале сообщил мэр Эдуард Соснин.
По его словам, перед художниками поставили задачу интегрировать новые объекты уличного искусства в цветовой код городского пространства, использовать в палитре оттенки, соответствующие окружающей среде.
«Каждая из работ наделена смыслом: у Дома Грибушина появились лошади, которых он очень ценил, у зданий Пермской филармонии — визуализация природы звука, у Почтамта — переосмысленный нулевой меридиан. Вскоре появится ещё четыре работы уличных художников», — сообщил градоначальник.
Соснин отметил, что работа с уличными художниками позволяет властям решить две задачи — привнести эстетику и дать творцам пространство для самовыражения в общественно полезной форме.
В следующем сезоне программа паблик-арта будет расширена на территорию всего города.
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